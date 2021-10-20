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خفر السواحل التركي ينقذ 112 مهاجرا قبالة سواحل إزمير وأيدن

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.10.2021 23:11
خفر السواحل التركي ينقذ 112 مهاجرا قبالة سواحل إزمير وأيدن

أنقذت فرق خفر السواحل التركي 112 مهاجرًا غير نظامي أجبرتهم السلطات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية قبالة ولايتي إزمير وأيدن غربي البلاد.

وقالت قيادة خفر السواحل في بيان عبر موقعها الإلكتروني الأربعاء، إن الفرق التابعة لها أنقذت 25 مهاجرًا قبالة سواحل قضاء "تششمه" في إزمير، و87 قبالة قضاء "كوش أضاسي" في آيدن.

وأشار البيان أن المهاجرين كانوا على متن قوارب مطاطية، تبين أن الجانب اليوناني أرغمهم على التوجه إلى المياه التركية.

وأوضح أن المهاجرين يحملون جنسيات أجنبية، مشيرا إلى نقلهم إلى مديرية الهجرة في الولايتين لاتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.


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