زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب قضاء توشبا بولاية وان شرقي تركيا

وقع زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر الأربعاء، في قضاء توشبا بولاية وان شرقي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع على عمق 7.02 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال والي وان محمد أمين بيلمز إن زلزالين بقوة 3.8 و4.1 درجات على مقياس ريختر وقعا بحدود الساعة 18:00 مساءً ( 15:00 مساءًا بتوقيت غرينتش).

وأكد أن الفرق المعنية بدأت عمليات تمشيط لمنطقة الزلزال لرصد وقوع أي أضرار من عدمه.

وأضاف: "حتى الآن لم نتلق أي بلاغات حول وجود أضرار، ولا توجد أي حالة تستوجب الهلع".