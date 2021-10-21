بوتين: أردوغان محق في ضرورة جعل مجلس الأمن أكثر توازنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان محق في ضرورة القيام بشيء ما لجعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكثر توازنا.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال بشأن تصريح أردوغان الذي قال فيه إننا نؤيد عدم ترك مصير البشرية تحت رحمة حفنة من البلدان المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين في الجلسة الختامية للاجتماع السنوي الـ18 لمنتدى فالداي الدولي، بمدينة سوتشي، إن أردوغان طرح عليه هذا الموضوع أثناء زيارته الأخيرة.

وأشار إلى أنه أعرب لأردوغان عن دعمه لبعض أفكاره في أطروحته، مضيفا: "تحليل جيد بالطبع، من المفهوم لماذا قال زعيم تركيا ذلك، على ما يبدو، يود أردوغان أن تكون تركيا (عضو دائم) في مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا وحدها لا تستطيع أن تقرر ذلك، فهذا يحتاج إلى أن يقرر بالإجماع".

ولفت إلى أن المسألة "مسألة توازن"، مؤكدًا أنه أخبره أردوغان بأنه في حالة إلغاء حق النقض للأعضاء الدائمين، فإن الأمم المتحدة "ستموت في ذلك اليوم، وستتحول المنظمة إلى عصبة الأمم و منصة نقاش".

واستطرد بوتين قائلا: "يجب تغيير مجلس الأمن الدولي، لكن لا ينبغي تدمير الأساس، هناك خمسة أعضاء دائمين، ولديهم حق النقض (الفيتو)"، ويجب التفكير في كيفية جعل المنظمة أكثر توازنا، وهذا هو الصواب، أي أن أردوغان محق في هذا الرأي، فهذه المؤسسة ولدت بعد الحرب العالمية الثانية، في ذلك الوقت كان هناك توازن محدد للقوى، والآن هذا يتغير، بل تغير".

وشدد على أن التغيير عالمي، مستدلا بتجاوز الصين للولايات المتحدة في القوة الشرائية، وسرعة نمو الاقتصاد الهندي، والتغييرات التي تشهدها دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وختم بالقول: "يجب التفكير في كل هذا، ولا ينبغي أن ترتكب أخطاء".