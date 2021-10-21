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وزير الدفاع التركي يشارك في الاجتماع الوزاري للناتو

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 21.10.2021 19:18
وزير الدفاع التركي يشارك في الاجتماع الوزاري للناتو

حضر وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، في جلسات اليوم الأول لاجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقبيل المشاركة في جلسات اجتماع اليوم الأول، شارك في حفل التقاط صورة جماعية للوزراء المشاركين في الاجتماع.

وجرت جلسات اليوم الأول في مقر حلف شمال الأطلسي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وعقدت الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان "الردع والدفاع"، فيما خُصصت الجلسة الثانية لمناقشة آخر المستجدات الحاصلة في أفغانستان.

ويستمر اجتماع وزراء دفاع الناتو غدا الجمعة، مع عدد من الجلسات الأخرى لمناقشة ملفات إقليمية ودولية.

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