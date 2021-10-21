وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الأمريكي والبريطاني في بروكسل

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، نظيره الأمريكي لويد جيمس أوستن، في مدينة بروكسل البلجيكية.

وجرى اللقاء في مقر حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ببروكسل التي وصلاها للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع الحلف.

وبحث اللقاء ضرورة عقد اجتماع مفصل من أجل وضع جدول أعمال إيجابي قبل قمة "مجموعة العشرين" التي ستعقد في العاصمة الإيطالية روما.

كما التقى أقار نظيره البريطاني بن والاس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في إطار قمة وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وتناول أقار ووالاس العلاقات الثنائية، والتعاون في مجالات الدفاع والأمن والصناعات الدفاعية على الصعيد الإقليمي.