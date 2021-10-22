الدفاع التركية: تحييد 6 إرهابيين من "ي ب ك" في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، في منطقة عملية نبع السلام، شمالي شرقي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن أبطال الجيش التركي يشكلون سدا منيعا في وجه الإرهابيين، حيث تمكنوا من تحييد 6 إرهابيين بينما كانوا يحضرون لشن هجوم على منطقة عملية نبع السلام.

وأضافت أن عدد الإرهابيين المحيدين اليوم الجمعة، ارتفع إلى 9، بعدما تم تحييد 3 من التنظيم المذكور في وقت سابق أثناء استعدادهم لاستهداف منطقة "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات، لتطهيره من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 أكتوبر من العام نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.