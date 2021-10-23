تركيا تدين خطة إسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

أدانت تركيا، السبت، خطة المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، بشأن الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية الأسبوع القادم.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "ندين خطة المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بشأن الموافقة على بناء 3 آلاف و100 منزل جديد في مختلف المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية الأسبوع القادم".

وأشارت إلى أن محاولة إسرائيل منع أنشطة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بإدراج 6 منظمات حقوقية فلسطينية في قائمة "التنظيمات الإرهابية"، تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكدت ضرورة إنهاء السياسات الأحادية وغير القانونية، بما في ذلك توسيع المستوطنات التي تلحق الضرر برؤية حل الدولتين الذي يعد الخيار الوحيد لتسوية عادلة ودائمة وشاملة للنزاع في فلسطين.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لضمان حماية أرض فلسطين وحقوق شعبها، حتى يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة على المدى الطويل.

وتعتزم السلطات الإسرائيلية التصديق على بناء أكثر من 3100 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية.

والجمعة، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية (ذراع وزارة الدفاع الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية)، سيلتئم الأربعاء المقبل، من أجل التصديق على بناء هذه الوحدات.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.