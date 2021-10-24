أنقرة ترحب  بأجواء الهدوء والسلام في الانتخابات الرئاسية بأوزبكستان

رحبت وزارة الخارجية التركية بأجواء الهدوء والسلام التي سادت الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان.

وأعربت الخارجية التركية في بيان، الأحد، أن تكون نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في أوزبكستان اليوم، وسيلة خير على الشعب الأوزبكي.

وأكد البيان إيلاء تركيا مزيدا من الاهتمام لاستقرار أوزبكستان ورخائها.

وتابعت الخارجية التركية قائلة: "سنواصل جهودنا الرامية لتحسين علاقاتنا مع شريكتنا الاستراتيجية أوزبكستان من أجل إحلال الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي".

وعند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، انتهى التصويت في الانتخابات التي انطلقت صباح اليوم بأوزبكستان.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 5 مرشحين، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد فرز الأصوات مباشرة.