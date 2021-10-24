استعراض جوي لفريق النجوم التركية في موغلا

أجرى فريق "النجوم التركية" التابع لسلاح الجو التركي، الأحد، عروضًا بهلوانية مثيرة في أجواء ولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في إطار فعاليات النسخة الـ21 لمهرجان "أولو دينيز" الدولي للألعاب الجوية، المقامة في منطقة فتحية السياحية بالولاية.

وحظي استعراض "النجوم الأتراك" بإقبال كبير من قبل المواطنين الأتراك والسياح الأجانب الذين احتشدوا في ساحل منطقة "فوتشا" لمتابعة العرض الجوي.

كما حظيت العروض الجوية بمتابعة أصحاب القوارب واليخوت الراسية في البحر.

وفريق "النجوم التركية"، تأسس في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1993، وهو فريق استعراض جوي تابع للقوات الجوية التركية.

ويستخدم الفريق ثماني طائرات "إف-5" أثناء العروض الجوية؛ ما يجعله الفريق الوحيد في العالم القادر على الاستعراض بهذا العدد من الطائرات الحربية.