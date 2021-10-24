اصطدام سفينتين في مدخل مضيق "جناق قلعة" في مضيق الدردنيل التركي

وقع حادث تصادم سفينتين، اليوم الأحد، قرب مدخل مضيق جناق قلعة (في مضيق الدردنيل) قدوماً من اتجاه بحر مرمرة التركي، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.

وذكرت مصادر أمنية أن الحادث وقع الساعة 06.10 صباحا (3+ ت.غ) بين السفينة "بنيتامو" التي يبلغ طولها 299 مترا وترفع علم بنما انطلقت من ميناء يوزهنو الأوكراني حاملة خام الحديد ووجهتها ميناء شنغهاي الصيني، وبين السفينة "بي سي فانيسا" التي يبلغ طولها 172 مترا وترفع علم باربادوس انطلقت من ميناء فارنا البلغاري حاملة القمح وتقصد مصر.

وأضافت أن المديرية العامة للسلامة الساحلية أرسلت قاطرات إنقاذ إلى الموقع فور تلقيها بلاغا من قبطاني السفينتين عن الحادث.

وفي التحريات الأولية، أفادت فرق الإنقاذ أن السفينة "بي سي فانيسا" تعرض لأضرار في مقدمتها، والسفينة "بنيتامو" تلقت أضرارا في المخزن رقم 4 من الجانب الأيسر، دون وقوع خسائر في الأرواح أو تلوث بيئي.

ومن المرتقب أن تتواصل عملية فحص سلامة السفينتين في المنطقة، وإصدار تقرير نهائي عن الحادث وحالة السفينتين لاحقا.

فيما رست السفينتان في منطقة آمنة بعد الحادث.