مباحثات قطرية تركية لتعزيز التعاون السياحي والثقافي

بحث رئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، الأحد، مع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، تعزيز العلاقات في المجالين الثقافي والسياحي.

جاء ذلك في اجتماع بالعاصمة القطرية الدوحة، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره سفير تركيا مصطفي كوكصو، استعراض "علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها، لاسيما في المجال الثقافي والسياحي بين البلدين".

والسبت، بدأ وزير السياحة والثقافة التركي محمد نوري آرصوي، زيارة لقطر، تستمر يومين.

وتشهد العلاقات القطرية التركية تعاوناً استراتيجياً شاملاً في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية.

وتعافت السياحة الأجنبية الوافدة إلى تركيا خلال الشهور الماضية، بعد عام صعب بسبب تفشي جائحة كورونا، فيما كثفت قطر مؤخرا حملاتها السياحية لبطولة كأس العالم المقررة في نوفمبر/تشرين ثاني 2022.