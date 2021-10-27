تركيا تدعو دول "التعاون الإسلامي" لتحقيق الاستقرار في السوق الزراعي

دعت تركيا إلى التعاون بين الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي"، لتحقيق الاستقرار في السوق الزراعي وتطوير الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية.

جاء ذلك وفق وزير الزراعة والغابات التركي، بكير باكدميرلي، في كلمة له خلال المؤتمر الوزاري الثامن حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية للمنظمة الإسلامية، المنعقد في مدينة إسطنبول.

وأشار الوزير التركي إلى وجود 350 مليون شخص في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، بسبب معاناتهم من الفقر والجوع.

وأضاف أن المسلمين الذين يشكّلون ربع سكّان العالم، لا يعيشون الحياة التي يستحقونها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، رغم الإمكانات والقدرات التي في بلادهم.

وأكد على ضرورة تحرّك المسلمين من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم، وعدم الاكتفاء بالشكوى وذكر جوانب المعاناة.