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تركيا تنفق 41 مليار ليرة على حماية البيئة في 2020

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 27.10.2021 12:54
آخر تحديث في 27.10.2021 14:00
تركيا تنفق 41 مليار ليرة على حماية البيئة في 2020

ارتفعت نفقات حماية البيئة في تركيا، العام الماضي، بمعدل 8.9 بالمئة مقارنة مع العام 2019، مسجلة 41.7 مليار ليرة تركية (قرابة 4 مليارات و386 مليون دولار).

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، حول نفقات حماية البيئة للعام الماضي 2020.

وأشار البيان إلى أن خدمات إدارة النفايات تصدرت قائمة الإنفاق الإجمالي لحماية البيئة، حيث شكلت 59.1 بالمئة.

وأضاف أن خدمات إدارة مياه الصرف الصحي شكلت 31.4 بالمئة من إجمالي الإنفاق، وحماية التنوع البيولوجي 4.3 بالمئة.

فيما شكلت نفقات حماية التربة 3.2 بالمئة، وحماية وتحسين المياه الجوفية والمياه السطحية 6.7 بالمئة.

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