مباحثات تركية أمريكية حول العلاقات بين البلدين وملفإف-35

بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، العلاقات بين البلدين، وملف الطائرات المقاتلة من طرازي "إف-35" و"إف-16".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، وفق بيان نشره مكتب قالن، الأربعاء.

وأفاد البيان أن المسؤولين تناولا العلاقات الثنائية وملف طائرات "إف-35" و"إف-16"، وتغير المناخ، وملفات إقليمية بينها أفغانستان وسوريا وليبيا وقره باغ (أذربيجان) واليونان وشرق البحر المتوسط.

وبحث الطرفان أيضًا القضايا والتفاصيل المتعلقة باللقاء الثنائي الذي من المخطط إجراؤه بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن، في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، على هامش قمة المناخ.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التركية-الأمريكية، وضرورة أن يتناول الطرفان القضايا في إطار الاحترام المتبادل والتفاهم والمصالح المشتركة، وأهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وأكّد قالن أن تركيا ستواصل مساعدة شعب أفغانستان والتعاون مع المجتمع الدولي من أجل منع الأزمة الإنسانية التي اندلعت في ذلك البلد وضمان استقراره.

وأوضح البيان أن الاتصال ركّز على الخطوات المشتركة التي ستتخذ من أجل السلام والاستقرار والتنمية في منطقة القوقاز على خلفية تحرير إقليم "قره باغ" الأذربيجاني من الاحتلال.

وشدّد قالن على أن تركيا ستواصل كفاحها الحازم ضد جميع التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن حدودها ووحدة الأراضي السورية، بما في ذلك "ب ي د-ي ب ك-بي كا كا" و"داعش".

واتفق الطرفان على أن تركيا والولايات المتحدة، بصفتهما دولتين حليفتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يجب أن تتعاونا وتتضامنا في مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية مثل تغير المناخ والإرهاب والهجرة والأوبئة.

وفي وقت سابق، أعلن أردوغان أنه سيلتقي بايدن في غلاسكو، وقال: "بالطبع سيكون ملف طائرات إف 35 البند الأهم لدينا في هذا الاجتماع، فهناك دفعة سددناها قدرها مليار و400 مليون دولار (في إطار برنامج الإنتاج)".

وأكد أردوغان أن هناك معلومات تتلقاها تركيا من الجانب الأمريكي على مستويات دنيا بشأن بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" إلى أنقرة.

وبيّن أن المعلومات تفيد بوجود خطة من أجل تغطية تكلفة هذه الطائرات عبر الدفعة التي ينبغي إعادتها لتركيا، وأن صحة هذا الأمر ستتضح خلال الاجتماع مع بايدن.

وتستضيف غلاسكو، الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بين 31 أكتوبر/ تشرين الأول و12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.