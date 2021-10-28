الرئيس أردوغان يفتتح "حديقة العاصمة الوطنية" في أنقرة

افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، "حديقة العاصمة الوطنية" في أنقرة.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، قال أردوغان إنهم اختاروا هذا الاسم للحديقة بمناسبة الذكرى الـ 98 لإعلان أنقرة عاصمة للجمهورية التركية.

وأضاف أن الحديقة تشكلاً إسهاماً كبيراً لأنقرة وسكانها من الناحية البيئية وزيادة المساحات الخضراء فيها.

وأكد الرئيس التركي، أن من أبرز أهداف رؤية بلاده لعام 2053، هو تحقيق "ثورة النهضة الخضراء".

وأوضح أن الأموال التي ستحصل عليها تركيا من "صندوق المناخ الأخضر" والبالغة 3 مليارات و157 مليون دولار، ستستخدم في المشاريع الصديقة للبيئة.

ولفت إلى اعتزامهم تشييد حديقة كبيرة في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، تزامناً مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.