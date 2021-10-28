الرئيس الأذربيجاني يهنئ نظيره التركي بعيد تأسيس الجمهورية

هنأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية.

وذكر علييف في البرقية التي أرسلها لأردوغان، القوة والاستقرار التي تتمتع بهما تركيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا، إضافة لمكانتها المهمة جدا على الساحة الدولية.

موضحا أن البرامج والمشاريع واسعة النطاق التي نُفذت بقيادة الرئيس التركي، تخدم تقدم تركيا ونهوضها بكافة الجوانب، مشيرا إلى ثقة الشعب التركي الكبيرة بأردوغان، والتي تعد من أهم عوامل نجاح التنمية الاستراتيجي.

وأكد الرئيس الأذربيجاني أن العلاقة بين بلاده وتركيا أقيمت على أسس متينة مثل القيم الوطنية والروحية والتاريخ المشترك، وأضاف "نشهد حاليا الفترة التاريخية لهذه العلاقات، وتماشيا مع الأهداف والتوجهات المحددة في إعلان شوشة تتوسع علاقات التحالف بيننا يوما بعد يوم ويتم إثراؤها بمحتويات جديدة.

ولفت إلى الدور الكبير للدولة التركية وشعبها في الدعم السياسي والمعنوي الحازم خلال نضال أذربيجان لتحرير أراضيها، مؤكداً على ثقته الكاملة بمواصلة البلدين جهودهما المشتركة لتطوير التعاون الفعال في كافة المجالات، وتعزيز الوحدة بما يتماشى مع مبدأ "شعب واحد في دولتين".

وتحتفل تركيا بـ "عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.