السفير التركي بقطر: أنقرة والدوحة ستوقعان اتفاقيات جديدة خلال الاجتماع المقبل

قال السفير التركي في قطر مصطفى كوكصو، الخميس، إن أنقرة والدوحة ستوقعان اتفاقيات جديدة خلال الاجتماع المقبل لـ"اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة" بالعاصمة القطرية قبل نهاية العام الجاري.

وبمناسبة الذكرى الثامنة والتسعين لليوم الوطني للجمهورية التركية (29 أكتوبر/ تشرين الأول)، أضاف كوكصو في مؤتمر صحفي أن "العلاقات القطرية التركية شهدت، في السنوات الأخيرة، قفزة نوعية لصالح شعبي البلدين".

ولفت إلى "توقيع 68 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين الدوحة وأنقرة منذ إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين عام 2015".

وتابع: "العلاقات القوية بين بلدينا حققت تقدما كبيرا في مجالات عديدة، لكونها قائمة ليس فقط على مصالحنا المشتركة، ولكن أيضا على الأخوة الصادقة المتبادلة".

وأفاد بأن "السياسات الخارجية لتركيا وقطر تتشارك المبادئ نفسها من حيث تفعيل جهود الوساطة والدبلوماسية والحوار أساسا لحل النزاعات الدولية".

وشدد على أن البلدين يصطفان مع الحق والعدل الذي يحقق مصالح الشعوب، وهو العامل المشترك في آرائها ومواقفهما.

** العلاقات الاقتصادية

وحول تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال كوكصو إن علاقاتنا الاستثنائية تُظهر انعكاسات قوية أيضا في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي في السنوات العشر الأخيرة من 340 مليون دولار إلى 2.24 مليار دولار، وأنا على يقين أن هذه الأرقام ستتضاعف في الأعوام المقبلة.

وأردف: "توجد 619 شركة تركية تعمل في قطر بمختلف القطاعات خاصة البناء، فيما تعمل 182 شركة قطرية في مجموعة واسعة من القطاعات بتركيا".

وزاد: "نتيجة تعزيز علاقاتنا التجارية، سجلت استثمارات قطر المباشرة ارتفاعا في تركيا، وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار القطري في تركيا 33.2 مليار دولار حتى نهاية 2020، بينما بلغت مستويات استثمارات تركيا المباشرة في قطر 118 مليون دولار".

** استثمارات آمنة

وأكد كوكصو أن "الاستثمارات القطرية في تركيا آمنة ومزدهرة وتحقق نجاحات وتُعد مؤشرا على ثقة المستثمر القطري بتركيا ومناخها الاستثماري المميز".

وأوضح أن هذه الاستثمارات "تنتشر في قطاعات عديدة بينها الأنشطة التجارية والسياحية والزراعية والضيافة والعقار والصناعات الغذائية".

وأشار إلى أن "أداء الاقتصاد التركي ظهر بشكل قوي مع رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا، ونَما الدخل القومي بنسبة 21.7 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، وأصبحت تركيا ثاني دولة ذات أعلى معدل نمو في العالم بعد المملكة المتحدة".

** منح دراسية

وقال كوكصو إن العلاقات التركية القطرية متنوعة وشاملة، ولتعزيز الروابط الثقافية، توافقت مؤسسة وقف المعارف التركية "TMV"، مع جامعتي قطر "QU"، ولوسيل "LU" على تأمين منحة دراسية كاملة للطلاب القادمين من تركيا للدراسة في قطر.

وأفاد بأن جامعة قطر اعتمدت ثلاثين طالبا تركيا هذا العام، فيما اعتمدت جامعة لوسيل عشرة طلاب للحصول على درجة البكالوريوس في مختلف المجالات، بمنحة دراسية كاملة بعد تعلم اللغة العربية.

** سوريا وأفغانستان

وتطرق كوكصو إلى ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك بين قطر وتركيا، مؤكدا دعم الحل السياسي في سوريا ومحاسبة مُجرمي الحرب.

وأشاد بدور قطر المحوري ومساعيها الحميدة لتحقيق السلام والاستقرار للشعب الأفغاني على المستويات الدبلوماسية والإنسانية واللوجستية.

وقال إن "قطر نالت احترام العالم بجهودها لإرساء السلام في مناطق النزاعات، وصارت الدوحة منصة لهيئات الأمم المتحدة وعاصمة الحوار في النزاعات الدولية".

وأضاف: "أود أن أجدد تهنئتي إلى دولة قطر على نجاح انتخابات مجلس الشورى (الأولى من نوعها في 2 أكتوبر الجاري)، وما شهدته من إقبال كبير على مستوى المرشحين والناخبين، ونأمل للمجلس كل النجاح في تعزيز مسيرة قطر ونهضتها".