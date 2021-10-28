المركزي التركي يرفع توقعاته لمعدل التضخم في البلاد لنهاية العام الجاري

رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته لمعدل التضخم في البلاد لنهاية العام الجاري، من 14.1 إلى 18.4 بالمئة.

جاء ذلك في اجتماع عقده محافظ "المركزي" شهاب قاوجي أوغلو، في مقر البنك بالعاصمة أنقرة.

وأوضح قاوجي أوغلو، في كلمته، أنهم يتوقعون أن يصل التضخم في البلاد بنهاية العام الجاري إلى 18.4 بالمئة، و11.8 بالمئة في 2022، و7 بالمئة عام 2023.

وأضاف أنه تماشيا مع التوقعات قصيرة المدى، وفي ظل استمرار السياسة النقدية الصارمة، فإن التضخم يتوقع بلوغه تدريجيا للمستويات المستهدفة.

وذكر أن احتياطات البنك وصلت إلى 126 مليار دولار اعتبارا من 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مؤكدا مواصلة تراكم الاحتياطي لتعزيز السياسة النقدية.

ومؤخرا، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) 1.25 بالمئة في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليبلغ 19.58 بالمئة على أساس سنوي.