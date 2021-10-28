خفر السواحل التركي ينقذ 118 طالب لجوء بولايتي موغلا وأيدن

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 118 طالب لجوء من جنسيات مختلفة، تبين لاحقا أن اليونان أجبرتهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وأفادت مصادر صحفية أنه تم إنقاذ 87 شخصا قبالة سواحل أيدن غربي البلاد، خلال عدة عمليات جرت في ساعات مختلفة بمياه بحر إيجة، قبالة قضاء "قوش آضه سي" التابع للولاية.

بينما تم إنقاذ 31 طالب لجوء آخر قبالة سواحل موغلا جنوب غربي البلاد، قبالة قضاء "داتشا" التابع للولاية.

وتبين أن طالبي اللجوء كانوا على متن عدة قوارب مطاطية، لكن اليونان أرغمتهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وعقب إنقاذهم تم تسليمهم إلى دائرة الهجرة بالولايتين، لاتخاذ الإجراءات القانونية.