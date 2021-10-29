الرئيس البيلاروسي: تركيا تؤدي دورًا نشطًا على المستويين العالمي والإقليمي

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الجمعة، إن تركيا تؤدي دورًا نشطًا على المستويين العالمي والإقليمي.

وبحسب بيان لرئاسة بيلاروسيا، هنأ لوكاشينكو نظيره التركي رجب طيب أردوغان وشعبه بمناسبة "عيد الجمهورية".

وأشار لوكاشينكو، إلى أن مينسك تولي أهمية لعلاقاتها مع أنقرة التي تستند إلى تقاليد الصداقة والثقة المتبادلة.

وذكر أن السيادة والاستقلال من بين الأولويات الراسخة لدى هيكل الدولة التركية كما هو الحال بالنسبة لبيلاروسيا.

ولفت إلى أهمية تضافر الجهود لمقاومة التحديات القائمة حاليًا وغير المسبوقة، بشكل فعال في الواقع الحديث.

وتابع لوكاشينكو موجهًا خطابه للرئيس أردوغان: "إن تركيا تؤدي دورًا نشطًا على المستويين العالمي والإقليمي".

وأردف: "أنا واثق من أن تركيا بقيادتكم ستحقق في عام 2023 إنجازات رائعة جديدة في جميع الجوانب المحددة".

كما أكّد على إيمانه بأن التعاون بين البلدين سيتعزز وسينمو كل عام عبر الإنجازات الجديدة لصالح شعبيهما.

وتمنى لوكاشينكو للرئيس أردوغان موفور الصحة والنجاح في أداء أعماله، والسلام والازدهار للشعب التركي.

وتشهد تركيا احتفالات واسعة بمناسبة "عيد الجمهورية" في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

ويجسد هذا التاريخ ذكرى إعلان الجمهورية من قبل المؤسس مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.