بسبب الجفاف.. ظهور جزر صغيرة وسط بحيرة "وان" التركية

ظهرت وسط بحيرة "وان" التركية (شرق)، أكبر بحيرة مياه مالحة بتركيا، جزر صغيرة جديدة بسبب تراجع منسوب المياه، بتأثير الاحتباس الحراري العالمي.

"وان" أكبر بحيرة في تركيا تبلغ مساحتها نحو 12 ألف كم مربع، ويصل عمقها إلى 150 مترا، وتصب فيها عدة أنهار صغيرة تنبع من مناطق مجاورة.

ويشهد حوض البحيرة والموارد المائية المحيطة به موجة جفاف في الآونة الأخيرة مع ازدياد التبخر مع ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات أعلى من الأعوام السابقة.

وتسبب الجفاف وتراجع منسوب المياه بمستويات ملحوظة، بظهور جزر جديدة وآثار تاريخية وأرصفة على سواحل قضائي "إرجيش" و"مرادية" في ولاية "وان".

وفي حديث للأناضول، قال الأكاديمي في جامعة "يوزونجويل" في "وان"، البروفيسور فاروق علاء الدين أوغلو، إن الاحتباس الحراري أصبح اليوم جزءًا من الحياة.

وأشار علاء الدين أوغلو إلى أن حوض بحيرة "وان" يتأثر أيضًا بالاحتباس الحراري لأنه حوص مغلق لذلك يجد صعوبة في الحصول على الماء من موارد خارجية.

من جانبه، قال الأكاديمي في نفس الجامعة، الدكتور مصطفى أقكوش، للأناضول، إن العديد من البحيرات بالمنطقة جفّت بسبب الجفاف الحاد خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أقكوش أن بحيرة "وان" تتمتع بوضع حساس للغاية في هذا الإطار لأن التبخر ازداد بشكل كبير، ومنسوب المياه يتراجع بشكل تدريجي مع مرور الزمن.