تركيا.. منح رخصة بناء الوحدة الرابعة من محطة "آق قويو" للطاقة النووية

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الجمعة، منح رخصة بناء الوحدة الرابعة من محطة "آق قويو" للطاقة النووية، إلى الشركة المسؤولة.

وتقوم شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية بتنفيذ مشروع بناء المحطة النووية في ولاية مرسين جنوبي تركيا بموجب اتفاق وقعته تركيا وروسيا في عام 2010.

وفي تغريدة نشرها عبر تويتر، أكّد دونماز أن تركيا تتقدم خطوة تلو الأخرى نحو أهدافها المنشودة لعام 2023 في رحلتها النووية المستمرة منذ نحو نصف قرن.

وأوضح أن محطة "آق قويو" للطاقة النووية ستكون تتويجاً للذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية التي تصادف 29 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

وأكّد الوزير التركي أن المحطة ستكون أكبر منشأة للطاقة النووية بالعالم، مشيرًا إلى بناء وحداتها الـ4 بشكل متزامن.

ووقعت حكومتا تركيا وروسيا عام 2010 اتفاقًا لبناء محطة "آق قويو" في قضاء "غولنار" التابع لمرسين، وتتكون من 4 مفاعلات قدرة كل منها 1200 ميغاوات.