"سونا".. معهد لتدريس الموسيقى العربية في إسطنبول

رحلة لجوء السوريين من بلادهم لدول الجوار، لم تنقل أرواحهم ومشاعرهم فقط، بل نقلت معها فنونهم وآمالهم وأشجانهم، ليواصلوا البحث عن مواهبهم واستمرار ثقافتهم.

ويعرف عن سوريا بأنها مركز ثقافي هام على صعيد العالم العربي، في الفنون والآداب والعلوم، وهو ما نقلوه معهم إلى تركيا بعد اللجوء، لتستمر هذه الثقافات في بلد الاغتراب.

ومعهد "سونا" للفنون بإسطنبول، أحد المراكز الهامة لتلاقي الفنانين وتنشئة المواهب الجديدة، حيث يواصل أساتذة المعهد في تدريس الموسيقى العربية والفنون.

وتعتبر الفنون وسيلة للتواصل بين المجتمعات، وأسلوبا للتعبير عن المشاعر، وميدانا لتوثيق الأحداث، وكلها أسباب دعت السوريين للحفاظ على ثقافتهم وإظهارها للمجتمعات المستضيفة.

** فكرة المعهد

مدير المعهد وليم دادا، من دمشق، قال: "جئت لتركيا عام 2013، وبالأساس أنا مدرس لغة عربية، فكرة تأسيس المعهد جاءت من تجربة شخصية مع طلاب سوريين بعد انقطاع بينهم وبين التعليم بداية".

وأضاف المتحدث للأناضول: "كانت هناك فجوة وكانت ظروف اللجوء صعبة للطلاب والأهالي، بالعمل والالتزامات، وأحيانا هناك حاجة لأكثر من اللغة للاندماج".

وأردف: "كنت أؤمن بأن الفن هو ملجأ للإنسان للتعبير عن الأحاسيس ولكل شيء سواء عبر الرسم أو الموسيقى، فهي تكون صديق ورفيق في الوحدة والغربة والانعزال عن المجتمع".

واستطرد: "الفن بوجهة نظري هو واجهة للشعوب والحضارات والنوتة الموسيقية هي عند الجميع".

** إبراز المواهب

وعن اكتشاف المواهب وإبرازها، قال داد: "نحن كبشر أول رد فعل لنا عند الانفعال أن نمسك ورقة ونكتب عليها، أو إخراج إيقاعات موسيقية بالفطرة، المعهد مؤسس من 4 سنوات والإقبال كبير لولا ظروف كورونا".

وأردف: "كانت ملجأ لي ولكثير من الطلاب الذين لديهم موهبة وبفضل الأساتذة في المعهد بالعمل على إخراج هذه المواهب للطلاب واللاجئين بعمل شيء لهم".

وأوضح أن "المعهد يركز على الفنون الموسيقية والتشكيلية، والآلات الشرقية كالعود والبزق بأنواعها، وهي رابط بين الثقافتين (العربية والتركية)، بالإضافة للآلات الغربية البيانو والغيتار والفيولا".

واستكمل: "الطفل لا يعرف مواهبه، فيخضع لدورة بسيطة وهنا دور المدرسين لمعرفة موهبته، ومدته تمتد شهرين إلى ثلاثة، لاختيار الآلة المناسبة التي تعبر عن داخله".

** نشاطات متعددة

دادا تحدث عن نشاطات المعهد قائلا: "النشاطات هي لمختلف الفئات العمرية للصغار والكبار وحتى لدينا أعمار 40 عاما، وهناك ناس ترغب بالموسيقى ظروفها لم تكن تسمح لها بممارسة العزف والموسيقى أو تعلمها".

وزاد: "لكن الوضع المادي بات مناسبا فاندمجنا أكثر مع المجتمع فصار إقبال أكبر على موضوع الموسيقى والطلاب كثر على مختلف الآلات".

وتابع: "على مستوى الرسم، الإقبال لفترة كان كبيرا وعملنا 4 معارض فنية، وعدد كبير من الطلاب انتسبوا لنقابة الفنانين التشكيليين في إسطنبول، وهذا يعود للأساتذة بالمعهد وللطلاب وإيمانهم بمواهبهم".

وأردف: "الموسيقى قادرة على إيصال رسالة لأي أحد، والعرب حضارتهم قريبة مع الأتراك وهناك عوامل مشتركة كثيرة".

واستطرد: "أحيانا قد تكون الكلمة صعبة لإيصال الرسالة، فلجأنا للموسيقى كسوريين رغم ظروف الحرب، ولدينا حتى الآن مواهب كبيرة يمكن أن تبرز بالساحة الفنية ويكون لها شأن عظيم في المستقبل".

** موسيقى متقاربة

مدرس آلة الغيتار رضا برهان من الزبداني بريف دمشق، قال عن تدريس المادة: "يعتمد التدريس على مناهج عالمية وندرس نظريا النوتة الموسيقية ونبدأ بالتدريج حسب المستويات الستة من الأولى لحد الاحتراف".

وأضاف: "الكورسات المتبعة تأخذ قرابة سنة و4 أشهر وبالنهاية يكون لدينا عازف يمسك الغيتار ويمكن عزف أي أغنية".

وأوضح أن "الفن العربي والتركي متقارب جدا وهم فن شرقي ومقامات موسيقية (..) لم نشعر في تركيا بأن الفن الشرقي غائب بل هناك تقارب وترابط، حيث كانت تركيا أرض خصبة لإعادة إنتاج الثقافة الموسيقية العربية".

واستطرد: "هناك أتراك يحبون الاستماع للمقامات العربية والعكس صحيح أيضا المستمعون العرب يحبون الموسيقى التركية، ولكن بالنهاية يبقى تراث ثقافي يجب الحفاظ عليه إلى جانب الموسيقى، إنه تراث مهم".

وختم بالقول: "في تركيا وجدنا سهولة للحفاظ على الموسيقى وأرض خصبة واستطعنا اكتشاف مواهب كثيرة لم نكن نعرفها بسوريا من ناحية إقبال الطلاب وشغفهم بالتعلم والتمسك بالتراث السوري".

** حب الموسيقى

الطالب فرهاد عليو، من حلب، قال إنه جاء لتركيا عام 2013 (..)، مردفا أن "الموسيقى ملجأ جميل لكل شيء إيجابي بالطبية الإنسانية".

وأضاف: "والدي كان مطربا في سوريا، وتوقف عن الفن بتركيا، حيث كنت أتوق للتعلم وبيوم ما رأيت الغيتار وأحببت التعلم، وكنت أحتاج لمكان وجدته هنا".

وزاد: "الفن العربي مهم ويجب أن لا يموت ويجب الاهتمام به، والفن التركي والعربي متقاربين من بعضهما البعض والفن يبقى فنا، والاهتمام ممتاز يتيح للأجنبي في تركيا الاندماج فنيا في البلاد".

أما شهد حمودة، من ريف دمشق، فأفادت: "عمري 16 عاما، جئت إلى تركيا عام 2014 (..) سبب اختياري لآلة العود لأنها آلة طربية تخرج فنا راقيا".

واستدركت: "وجود معاهد فنية ساعد فئة الشباب من سوريا على تنمية مواهبهم وتعلم شيء جديد، وسهل عليهم الاندماج مع المجتمع التركي".