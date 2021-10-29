وزير الخارجية الأمريكي يهنئ تركيا بـعيد الجمهورية

هنأ وزير الخارجية الأمريكي تركيا، الجمعة، بمناسبة "عيد الجمهورية".

وقال أنتوني بلينكن، في بيان: "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أهنئ الشعب التركي بالذكرى الـ 98 لتأسيس الجمهورية التركية".

وأضاف: "تركيا حليف مهم في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشريك للولايات المتحدة، وعلى مدى عقود وقفت تركيا جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية".

وأشار بلينكن إلى أن علاقات واشنطن وأنقرة طويلة الأمد مبنية على تعاون تجاري ودبلوماسي وأمني قوي.

وتابع: "العلاقات العميقة للغاية بين الشعبين التركي والأمريكي استمرت لأجيال وهي ضرورية لقوة علاقات البلدين".

واختتم بلينكن قائلا: "نرسل أطيب التمنيات مع احتفالكم بهذه المناسبة الخاصة ونتطلع إلى توسيع شراكتنا في السنوات القادمة".

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.