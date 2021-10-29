يتقدمهم أردوغان.. كبار المسؤولين الأتراك يزورون ضريح أتاتورك

زار كبار المسؤولين الأتراك يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، ضريح مصطفى كمال أتاتورك بمناسبة الذكرى الـ 98 لتأسيس الجمهورية.

وشارك في المراسم، رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ونائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، والوزراء، ورؤساء الأجهزة القضائية العليا، ورئيس الأركان يشار غولر وقادة قوات الجيش.

كما حضرها رؤساء أحزاب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، والحركة القومية دولت بهتشلي، وحزب "الجيد" ميرال أقشنر.

ووضع الرئيس أردوغان إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك، ووقف الحضور دقيقة صمت، حيث عُزف النشيد الوطني.

ودون الرئيس أردوغان عبارات في الدفتر الخاص بالضريح، جاء فيها :"بصفتنا أبناء أمة يذخر تاريخها البطولي بالانتصارات عازمون على تحقيق أهداف جمهوريتنا لعام 2023 (مئوية تأسيسها)".

وجدد الرئيس أردوغان امتنانه لأتاتورك ورفاق دربه والشهداء بمناسبة عيد الجمهورية.

وأكد أن تركيا تواصل مسيرة تنميتها عبر النجاحات التي تحققها في مجالات الصادرات والتوظيف والانتاج والاستثمار، في وقت يصارع فيه العالم أزمات خطيرة بسبب جائحة كورونا.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية" في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.