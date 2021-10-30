الدفاع التركية تبث مشاهد عملية نوعية ضد "بي كا كا" شمالي العراق

بثت وزارة الدفاع التركية مشاهد تظهر لحظات السيطرة على كهف يستخدمه تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق عبر عملية نوعية أسفرت عن استسلام 4 إرهابيين.

وسيطرت القوات التركية على الكهف الواقع على قمة جبل على ارتفاع 1917 مترا عن سطح البحر، في شمال العراق، ويستخدمه الإرهابيون كمستودع أسلحة.

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع التركية، السبت، أن قوات خاصة نفذت إنزالاً جويا على قمة جبل صخري وعر، يضم مستودعاً للسلاح.

وأضافت المصادر أنه تم تسجيل اللحظات التي استسلم فيها أربعة إرهابيين كانوا داخل الكهف، حيث قاموا بإلقاء أسلحتهم.

ولفتت المصادر إلى أن القوات التركية تواصل تنفيذ عمليات نوعية وفقًا للمعلومات الاستخبارية الواردة من الميدان، ومعطيات الطائرات بدون طيار.

وأوضحت أن القوات الخاصة ، التي نفذت عملية إنزال جوي بالقرب من الكهف الواقع على قمة جبل صخري وعر في منطقة آفاشين تمكنت من السيطرة على الموقع في وقت قصير للغاية.

ووفقاُ لإفادات الإرهابيين فانهم امتثلوا لتحذير القوات الخاصة بـ"الاستسلام" وأنه ليس لديهم مكان يهربون إليه، حيث استسلموا مع إلقاء أسلحتهم.

وأردفت المصادر أنه تم القبض على الإرهابيين الأربعة الذين تم إخراجهم من الكهف بعد توفير الإجراءات الأمنية اللازمة، وتم تزويدهم بالماء.

وأكدت المصادر أن القوات الخاصة ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمستلزمات الأخرى في الكهف.

وشددت المصادر أن عملية مخلب البرق التي تم إطلاقها ضد أهداف إرهابية في شمال العراق ، مستمرة كما هو مخطط لها.

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، في 23 أبريل/نيسان الماضي بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و" آفاشين-باسيان"، شمالي العراق.

يُذكر أن "بي كا كا"، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.