توقيف 8 سوريين في إزمير إثر فيديوهات استفزازية

أوقفت السلطات التركية في ولاية إزمير، 8 سوريين بسبب نشرهم فيديوهات استفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت فرق مديرية الأمن في إزمير، منشورات استفزازية نشرها 8 سوريين، بعد تداول مقابلة مع مواطن تركي في الشارع قال فيها "أنا لا أستطيع أكل الموز فيما أنتم (السوريون) تشترونه بالكيلوغرامات".

وأفاد أن الشرطة أوقفت الجمعة 8 سوريين نشروا فيديوهات استفزازية على خلفية الحادثة.

ومن بين الموقوفين قاصر تم تحويله إلى شعبة الأحداث.

فيما أحيل بقية الموقوفين إلى مديرية الهجرة في إزمير، تمهيدا لترحيلهم، بتهمة "تهديد النظام والأمن العام".