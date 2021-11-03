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أردوغان: سأعلن بشارة عند البدء باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 03.11.2021 19:04
أردوغان: سأعلن بشارة عند البدء باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن تركيا تغلبت على العديد من الصعوبات فيما يخص مجال الطاقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب استقباله سفراء عدد من الدول في العاصمة أنقرة.

وشدد أردوغان أن ما تم إنجازه في السنوات الـ 19 الأخيرة، تحقق بدعم الشعب.

وقال:" تغلبت تركيا على العديد من الصعوبات فيما يخص الطاقة، وسأعلن بشارة بإذن الله عند البدء باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود، ولكن يجب الصبر قليلًا".

وأوضح أنه بمجرد استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود ستعود فوائده على المواطنين وليس على خزانة الدولة فقط.


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