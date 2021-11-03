"أمهات ديار بكر" يواصلن اعتصامهن لليوم الـ 792

لليوم الـ 792 على التوالي، تواصل مجموعة من الأمهات اعتصامهن أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" بولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، للمطالبة باستعادة أبنائهن المختطفين لدى تنظيم بي كا كا الإرهابي.

وأطلق اسم "أمهات ديار بكر" على مجموعة من السيدات اللاتي بدأن اعتصامهن في 3 سبتمبر/أيلول 2019.

من جانبها أوضحت الأم آيدن أرسلان أنها انضمت للاعتصام من أجل استعادة ابنتها "آيسون"، التي اختطفت قبل نحو 5 أعوام حين كانت تبلغ من العمر 15 عاما، مؤكدة أنها لن تبرح مكانها حتى استعادة ابنتها.

وأفادت الأم نجيبة جيفتشي، أنها تشارك بالاعتصام من ولاية هكاري (جنوب شرق)، وذلك لاسترداد ابنها "روشهات" المختطف قبل 6 سنوات، عندما كان يبلغ 16 عاما.

وأضافت "نريد أولادنا من حزب الشعوب الديمقراطي، وتنظيم بي كا كا الإرهابي، نجلس على باب مقر الشعوب الديمقراطي في هذا الجو البارد لنطالب باستعادة أبنائنا".

وناشدت الأم جيفتشي ابنها لتسليم نفسه لقوات الأمن التركية.

وفي سياق متصل أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن دعمه للمعتصمات في أكثر من مناسبة سابقة، فضلاً عن دعم الوزراء والسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين، إضافة إلى منظمات مدنية ورجال دين وأفراد من كافة فئات المجتمع التركي.

وعلى المستوى العالمي، يحظى هذا الاعتصام بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوربي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا مع المعتصمات.