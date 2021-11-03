اليونان تبدي رغبتها بإقامة حوار بناء مع تركيا

صرح وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أن بلاده ترغب في إقامة حوار بناء مع تركيا والمجتمع التركي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء، مع نظيره السلوفيني أنزي لوجار في العاصمة اليونانية أثينا.

وبحث ديندياس مع لوجار العلاقات الثنائية، وأدلى بتصريحات حول شرقي المتوسط والعلاقات مع تركيا.

وذكر أن اليونان ليس لديها دوافع خفية تجاه تركيا والشعب التركي، مضيفا: "اليونان ترغب في الحوار مع المجتمع التركي. لأنها تعتقد أن جزءًا كبيرًا منه لا يزال يأمل في التكامل الأوروبي".

وأوضح أن أي بلد يرغب في عضوية الاتحاد الأوروبي أو إقامة علاقات جيدة مع الاتحاد، فإنه ينبغي إرسال رسالة واضحة حول احترامه للقانون الدولي والمكتسبات الأوروبية