تركيا تستجيب لاستغاثة أهالي إدلب وتفتح الحدود لدخول المرضى للعلاج

استجابت الحكومة التركية لنداء الاستغاثة الذي أطلقه أطفال مدينة إدلب ونشطاؤها السياسيون والعاملون بالمجال الطبي، وأمرت بفتح الحدود مع سوريا واستقبال الأطفال المرضى وعلاجهم مجانياً بالمستشفيات المحلية.

وأطلق السوريون وسم #شكراً_تركيا، تقديرا لسرعة الاستجابة لمطالب الأهالي وفتح معبر باب الهوى، إضافة إلى بدء استقبال المرضى من الأطفال والحالات الحرجة.

وغرد ميلاد فضل -مراسل قناة الجزيرة الإخبارية- على موقع تويتر قائلا: "حملة عالجوا مرضى إدلب حققت الهدف ولله الحمد، فقد عاد نظام القبول القديم للمرضى، وبذلك يتمكن المرضى من الدخول إلى تركيا وتلقي العلاج المجاني".

وقال فراس منصور: "شكرا تركيا، شكرا لكل حدا شارك بالحملة، وصلتم صوت أهلينا المستضعفين، لأنك شاركت بعطي أطفالنا أمل وحياة جديدة".

كذلك نشر "سراج علي" صورا لطفلة تُدعى لارا وأخرى تُدعى حلا تحملان لافتة كتب عليها شكرا تركيا، وقال إنهما شاركتا في الحملة منذ اليوم الأول، وأردف: "شكرا حلا، شكرا لارا، شكرا تركيا".

وقبل عدة أيام انتشر وسم "عالجوا مرضى أدلب" على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، لمناشدة الحكومة التركية باستقبال مرضى السرطان والقلب من الشمال السوري.

ونظم الناشطون الحملة باللغات العربية والتركية والإنجليزية، في محاولة لتسليط الضوء على الأزمة التي يعيشها المرضى، في ظل القصف المتواصل لقوات النظام السوري.

وطالب أهالي إدلب مساعدة تركيا بالسماح للمرضى المتضررين من هجمات نظام الأسد، والذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة بالدخول إلى مستشفياتها، لتلقي العلاج.

وأوضح الناشط هادي العبد الله أن هناك حوالي 350 مريض سرطان ينتظر العلاج، و400 مريض بحاجة إلى عمليات جراحية بالقلب، و250 مريض يحتاجون علاج لأمراض العيون والأعصاب، معظمهم من الأطفال.

وأشار إلى أنه لا يمكن تلبية احتياجات المرضى الصحية نتيجة توقف المستشفيات والمؤسسات الطبية عن العمل، إثر هجمات نظام الأسد على المدينة.

ويعاني القطاع الطبي في إدلب وريفها من وضع كارثي، نتيجة توقف المشافي والنقاط الطبية عن العمل بسبب قصفها واستهدافها من قوات النظام السوري بشكل متكرر، إضافة إلى منع وصول المستلزمات الطبية إلى المدينة.