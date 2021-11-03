تركيا تنفي نقل إس -400 إلى قاعدة إنجرليك

نفى مسؤولون عسكريون أتراك في حديث لصحيفة "ديلي صباح" مساء الأربعاء، صحة تقرير لشبكة "سكاي نيوز عربية" عن نقل نظام الدفاع الصاروخي إس -400 إلى قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا.

وفي وقت سابق، زعمت شبكة سكاي نيوز عربية أن "تركيا جلبت بطاريات إس -400 إلى قاعدة إنجرليك التي تستخدمها الولايات المتحدة وقوات الناتو" في تغريدة ، نقلاً عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية.

أدى شراء تركيا للمرة الأولي لنظام إس -400 من روسيا إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، ودفعت هذه الخطوة واشنطن إلى إخراج تركيا من الجيل الجديد من برنامج الطائرات F-35 Lightning II، كما هددت الولايات المتحدة بفرض أسلحة جديدة إذا اشترت تركيا المزيد من الأنظمة الرئيسية من موسكو.

وقالت الولايات المتحدة إن النظام يمكن أن تستخدمه روسيا للحصول سرا على تفاصيل سرية عن طائرات Lockheed Martin F-35 وإنه لا يتوافق مع أنظمة الناتو. ومع ذلك ، تصر تركيا على أن S-400 لن يتم دمجها في أنظمة الناتو ولن تشكل تهديدًا للحلف.

وانهارت المحادثات السابقة بشأن شراء تركيا صواريخ باتريوت أمريكية الصنع بسبب مجموعة من القضايا ، من صواريخ إس -400 إلى استياء أنقرة من شروط واشنطن. وقالت تركيا إنها ستوافق على العرض فقط إذا تضمن نقل التكنولوجيا وشروط الإنتاج المشتركة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا في عام 2020 لشرائها بموجب قانون عام 2017 بهدف صد النفوذ الروسي.