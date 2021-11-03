مسؤولة أممية: تركيا برزت كفاعل مهم على خارطة العالم خلال الـ50 سنة الماضية

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ديينه كيتا، إن تركيا حققت خلال الـ 50 عاما الأخيرة نجاحات كبيرة للوصول إلى أهدافها في التنمية الوطنية والدولية، لا سيما في قطاع الصحة.

جاء ذلك في كلمة لها، الأربعاء، خلال فعالية أقيمت بالعاصمة أنقرة تحت عنوان "أثر الفراشة" بمناسبة الذكرى السنوية الـ 50 لدخول صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) إلى تركيا.

وأفادت كيتا التي تشغل أيضا منصب نائب المدير التنفيذي لبرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن تركيا برزت كفاعل مهم على خارطة العالم خلال الـ50 سنة الماضية.

وأضافت: "أود أن أهنئ جمهورية تركيا على رئاستها للجمعية العامة للأمم المتحدة بكفاءة ونجاح".

يشار أن السفير التركي فولكان بوزكير انتخب لرئاسة الدورة الـ75 للجمعية العامة في 17 يونيو/ حزيران 2020، بتأييد من 178 دولة، ليكون أول دبلوماسي تركي يتقلد المنصب.

من جانبه، أكد فاروق قايماقجي، نائب وزير الخارجية التركي، دعم وزارته لأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتشجيعها لافتتاح مكتب إقليمي لها في إسطنبول.

وأشار أن تركيا منحت حق التصويت والترشح للمرأة عام 1934 قبل العديد من الدول الأوروبية.

ولفت أنهم وجهوا رسائل لطالبان حول حقوق المرأة، مضيفا بالقول: "حقوق المرأة أمر حيوي بالنسبة لنا، وتحمل أهمية حيوية من أجل بناء أفغانستان أفضل".

بدورها شددت كبرى غوران، نائبة وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، على أن حماية حقوق الإنسان الأساسية وتوفير المساعدة الاجتماعية بشكل متساوٍ وعادل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

أما المنسق المقيم للأمم المتحدة في تركيا، ألفارو رودريغيز، فقال إنه منذ 50 عاما كان هناك تفاوت كبير بين الرجال والنساء، إلا أن أمورا جيدة طرأت خلال الفترة الأخيرة.

وذكر أنهم يخوضون حربا منذ 50 عاما ضد الفقر وعدم المساواة.

وأردف: "تطورت كثيرا دول مثل تركيا في السنوات الـ50 الماضية لدرجة أنها أصبحت قادرة على المساهمة في جدول الأعمال العالمي".

من جهته، أعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في تركيا، حسان محتشمي، عن سعادته بالشراكة مع تركيا.

واستطرد: "عندما ننظر إلى الـ50 عاما الماضية نرى أن تركيا حققت نجاحا هائلا ويمكن أن يكون هذا مثالا يحتذى به للمجتمعات الأخرى".

وفي رسالة بعث بها، أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقوم بعمل رائع من أجل تربية أجيال صحية.