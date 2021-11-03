ولاية هطاي التركية تضيف "البقلاوة بالزيتون" على موائد الإفطار

أضافت ولاية هطاي في جنوب تركيا وجبة إفطار جديدة وشهية على موائدها المشهورة عالميا.

وقال رياض آيو غلو، صاحب متجر حلويات في الولاية، إنهم شاركوا في مهرجان زيت الزيتون وفن الطهي الخامس، بوجبة بقلاوة بالزيتون التي تحضر لوجبة الإفطار.

وأضاف أن البقلاوة تحضر من الزيتون الأخضر والزيت، لتُزين الموائد بمذاقها الجديد ومظهرها الشهي بالمدينة المشهورة بفن الطهي.

وأشار آيو غلو إلى أن الوجبة الجديدة بدأت تأخذ مكانها على موائد الإفطار في المدينة عقب إعجاب زوار المهرجان بمذاقها الشهي، لافتا إلى ازدياد الطلب عليها من قبل السكان المحليين.

وولاية هطاي التركية، مدرجة في شبكة "المدن الإبداعية" بمجال فن الطهي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).