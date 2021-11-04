مدينة "إيناغول" التركية تستهدف تصدير أثاث بقيمة مليار دولار

تخطط مدينة "إيناغول" بولاية بورصة (شمال غربي تركيا)، لتصدير أثاث بقيمة مليار دولار سنويا، وذلك بعد أن تخطت عتبة 650 مليون دولار.

وتحولت "إيناغول" خلال السنوات الماضية، من مدينة صغيرة إلى عاصمة الأثاث في تركيا، حيث أنها تصدر بإنتاج عالي الجودة إلى ما يزيد عن 150 دولة.

وتضم المدينة أكثر من 4 آلاف منشأة لتصنيع الأثاث، يعمل بها ما يقارب 60 ألف شخص، إلى جانب ألف صالة لعرض مختلف أنواع الأثاث.

من جانبه قال أوزجان أيهان، رئيس غرفة النجارين ومنتجي الأثاث في "إيناغول" إن المدينة تضاعف يوما بعد الآخر إمكاناتها وقدرتها في إنتاج الأثاث وتصديره.

وأضاف أن مصنعي الأثاث في المدينة، بدأوا مشوارهم بصادرات بلغت 12 مليون دولار سنوياً، قبل أن ترتفع مؤخرا إلى 650 مليوناً.

ولفت أيهان إلى أنهم يستهدفون رفع الرقم إلى مليار دولار في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى تطور قطاع الأثاث في إيناغول من حيث الجودة أو التصاميم.

وأكد أهمية دور المعارض في الترويج لمنتجات المدينة، مبيناً أن العديد من البلدان الإفريقية بدأت تستورد الأثاث من "إيناغول" بفضل المعارض المقامة.

يُذكر أن عائدات تركيا من إجمالي صادرات الأثاث، بلغت 3.07 مليار دولار، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، مسجلة بذلك رقماً قياسياً.