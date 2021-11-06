براءة اختراع لبروفسور تركي لتطويره جهازا للتصوير البصري ثلاثي الأبعاد

نال الأستاذ المساعد سرحات توزبورنو الباحث في مجالي "الضوئيات الحيوية" و"التصوير البصري"، براءة اختراع على تطوير جهاز لتسهيل تشخيص الأمراض في المناطق الصعبة من العين.

وطور توزبورنو الذي يعمل في ولاية إزمير بدعم من مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "توبيتاك"، جهازا للتصوير البصري ثلاثي الأبعاد عن طريق المسح السريع لأطوال موجات الليزر، ونال عليه براءة اختراعه.

وفي حديثه للأناضول، الجمعة، قال إنه فخور بابتكاره المهم بفضل التعليم والتمويل الذي تلقاه في تركيا.

وأشار إلى أن التقنيات المختلفة لا تزال مستخدمة في تصوير قاع وشبكية العين، وأن النظام الحالي يحد من سرعة الصورة ويسبب بقاء المريض في الجهاز لفترة أطول.

وبخصوص الجهاز الذي ابتكره، قال: "من أجل التصوير البصري ثلاثي الأبعاد نحصل على مصدر ضوء ليزر عبر مسح طول الموجة بدون استخدام المرايا الميكانيكية أو جهاز الاستشعار. التكنولوجيا التي طورناها ليست مسحا ميكانيكيا. بل نمسح الأطوال الموجية لمصدر الضوء المستخدم في التصوير بشكل سلبي وسريع، وهذا يقلل من فترة عملية التصوير".

وأضاف: "نظرًا لأننا نحصل على صور عالية الجودة، فسنحصل على ميزة في تشخيص الأمراض في المناطق الصعبة من العين مثل شبكية وقاع العين".