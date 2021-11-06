يهدف لمنافسة "إس-400".. تركيا تختبر بنجاح صاروخ "سيبر" طويل المدى

اختبرت تركيا بنجاح صاروخ الدفاع الجوي طويل المدى "سيبر (Siper)" الذي طورته شركات الصناعات الدفاعية التركية.

وفي تغريده له، السبت، قال رئيس الصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير: "لقد أكملنا بنجاح مرحلة أخرى في تطوير نظام الدفاع الجوي الوطني طويل المدى والمتعدد الطبقات".

وأضاف أن بلاده تخطط لإدراج "سيبر" في قائمة الأسلحة المستخدمة بحلول 2023 وأنه من المستهدف أن سنافس الصاروخ سير منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400.

وتابع: "سندمر كل التهديدات عبر سيبر".

ويتمتع صاروخ "سيبر" بأهمية كبيرة من حيث تلبية احتياجات الدفاع الجوي بقدرات محلية.

وتم تطوير الصاروخ لحماية المنشآت الاستراتيجية من هجمات العدو في إطار الدفاع الجوي الإقليمي.

وتتولى شركتا "أسيلسان" و"روكيتسان" وهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية "توبيتاك" التركية تنفيذ مشروع الصاروخ بالشراكة.

والنظام مزود برادار الإنذار المبكر الذي طورته شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية (ASELSAN)،