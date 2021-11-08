تواصل مناورات "ناتو توكسيك- تريب-2021" العسكرية في تركيا

تواصل مناورات "ناتو توكسيك- تريب-2021" العسكرية بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، وذلك بمشاركة 16 دولة.

وأفاد بيان صادر عن ولاية انطاليا، اليوم الإثنين، أن المناورات انطلقت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى 12 من الشهر ذاته بمشاركة 660 عنصرًا.

وأشار إلى أن المناورات تهدف إلى تطوير قابلية العمل المشترك للقوات الجوية، وعناصر الدفاع ضد التهديدات الصحية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية للحلف والدول الأعضاء في الشراكة من أجل السلام.

ومن الدول المشاركة في المناورات، تركيا وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وبلغاريا وتشيكيا والدنمارك وفرنسا وكوريا الجنوبية وهولندا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وقطر ورومانيا وصربيا.

ومن جانب تركيا تشارك قوات من القيادات البرية والبحرية والجوية.