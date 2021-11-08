خط "باكو-تبليسي-قارص" ينقل مليون و360 ألف طن بضائع خلال 4 سنوات

كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي "عادل قره إسماعيل أوغلو"، أن خط سكة حديد "باكو- تبليسي- قارص"، والذي يصل بين أذربيجان وتركيا عبر جورجيا، ساهم في نقل مليون و360 ألف طن من البضائع منذ بدء تشغيله قبل 4 سنوات.

وعبر الوزير التركي عن أمله في أن يبلغ حجم نقل السلع 3.2 مليون طن من البضائع سنويا على المدى المتوسط، و6.5 مليون طن على المدى البعيد.

وقال إسماعيل أوغلو: "لقد عكس مشروع السكة الحديد آفاق التعاون بين تركيا وجورجيا وأذربيجان، بعد افتتاحه في حفل شارك فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف".

وأضاف "إن الخط موضوع البحث، يستحوذ على موقع متميز في خارطة النقل الدولية، فضلًا عن أهميته داخل قطاع النقل بين تركيا وجورجيا وأذربيجان، حيث يعتبر هذا الخط جزءا رئيسيا من الخط المتواصل للنقل بالسكك الحديدية بين الصين وأوروبا، ونموذجا للنقل الآمن والاقتصادي".

وتابع: "الخط ساهم في نقل مليون و360 ألف طن من البضائع منذ بدء تشغيله، وساهم في نقل البضائع التركية بواسطة القطارات إلى روسيا وجورجيا والصين والجمهوريات التركية في آسيا، والقوقاز، مثل أذربيجان وتركمانستان وقرغيزيا وأوزبكستان وكازاخستان".

ويساهم الخط بشكل فعال في نقل البضائع، وعلى رأسها مواد البناء، وخام الحديد، والمنغنيز، والأدوات الكهربائية، والمواد الغذائية، إضافة إلى منتجات التنظيف، والرخام، والخشب المضغوط، ومنتجات فول الصويا، والرطب (التمور)، والخضار والفواكه، والحبوب.

كما ينقل الأعلاف والجوز والسيليكون والورق وصفائح الصاج والنحاس والزنك والأسمدة والمنتجات الكيماوية والسلع الإلكترونية، بين تركيا، وكازاخستان وأذربيجان وجورجيا وأوزبكستان وتركمانستان وقرغيزيا وروسيا والصين.

ولفت إسماعيل أوغلو أن الحكومة التركية فوّضت إدارة تشغيل السكك الحديدية، لقيادة عمليات تنسيق شؤون النقل بالسكك الحديدية في أنظمة النقل المحلية والدولية، بما يتماشى مع أحكام اتفاق العبور المشترك وقانون الجمارك، وكذلك النظام الذي يتيح تنفيذ عمليات العبور للقطارات عبر الحدود خلال 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، للعمل بكفاءة وتنسيق وعبر التكامل الإلكتروني مع إدارة الجمارك.

وأشار إلى أن خط السكة الحديديد مرمرة ( الخط الذي يربط بين القارتين آسيا وأوروبا عبر نفق أقيم تحت مضيق البسفور)، يعتبر أيضا أحد الركائز المهمة، ليس فقط في مجال نقل الركاب ولكن أيضا في مجال نقل البضائع، كما أنه يعتبر داعما قويا لخط سكة حديد "باكو - تبليسي – قارص".

ويوفر الخط، إمكانية العبور لقطارات الشحن، باستثناء البضائع الخطرة، بين آسيا وأوروبا، منذ بداية عام 2020.

ومنذ 17 أبريل/نيسان 2020 (التاريخ الذي بدأت فيه قطارات الشحن بالمرور عبر مرمرة)، جرى مرور 1301 قطار شحن بين قارتي آسيا وأوروبا، وتم نقل 1.1 مليون طن من البضائع، معظمها في إطار التجارة الدولية.

ودخل الخط حيز الخدمة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بالتعاون بين كل من تركيا وأذربيجان وجورجيا، ليكون أحد أهم خطوط النقل في خط الحرير الممتد من الصين إلى أوروبا.

وخط سكة حديد "باكو - تبليسي - قارص" يعتبر واحدا من المشاريع التي تعكس القوة اللوجستية الدولية لتركيا، حيث يبلغ الطول الإجمالي للخط 829 كيلومترا، منها 504 كيلومترات في أذربيجان، و246 كيلومترا في جورجيا، و79 كيلومترا في تركيا.