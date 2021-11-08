رئيس البرلمان التركي يهنئ نظيرته الأذربيجانية "بعيد النصر"

هنأ رئيس البرلمان التركي "مصطفى شنطوب"، نظيرته الأذربيجانية "صاحبة جعفروفا"، بيوم النصر المصادف لدخول القوات الأذربيجانية لمدينة شوشة بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني.

وقال شنطوب في رسالته: "أتقدم باسمي واسم الشعب التركي بخالص التهنئة للشعب الأذربيجاني الصديق والشقيق، ونشارك أذربيجان فرحة انتصارها المحق".

وأشار إلى أن أذربيجان كتبت التاريخ في 44 يومًا بقيادة الرئيس إلهام علييف، وأنهت احتلالا دام لثلاثين عاما.

وأضاف:" نتيجة لهذا النضال المحق، تم في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020 تحرير مدينة شوشة التي تحمل معاني كبيرة بالنسبة لنا جميعًا، وتوجت أذربيجان نصرها على الأرض بتوقيع البيان الثلاثي في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020".

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن الرئيس إلهام علييف، تاريخ 10 نوفمبر "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية"، إلا أنه تراجع عن قراره في 3 ديسمبر، لمصادفة ذلك التاريخ وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ليعلن 8 نوفمبر "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية"، وهو تاريخ دخول قوات بلاده إلى مدينة شوشة بعد تحريرها.