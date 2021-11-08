نائبة أممية تشيد بدور تركيا في خدمة اللاجئين وإتاحة الفرص لهم

أشادت نائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ديينه كييتا، بالجهود التركية في استضافة وخدمة اللاجئين والتعامل معهم، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها مع وكالة الأناضول للأنباء، على هامش زيارتها إلى تركيا، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس مكتب الصندوق بالبلاد، مشيرة إلى أن الصندوق تأسس عام 1969، وبعدها بسنتين فقط تم افتتاح مكتب تركيا عام 1971.

وأضافت النائبة أنها توجهت إلى ولاية هاطاي (جنوب البلاد)، عقب انتهاء لقاءاتها في إسطنبول، مشيدةً بالجهود المبذولة في مراكز اللاجئين بالولاية، حيث أوضحت أنها تحدثت مع عدد من اللاجئين الذين أعربوا عن سعادتهم بحسن المعاملة وجودة الخدمات.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا والأزمات الأخرى تسببت في خفض الموارد المتاحة، مؤكدة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص من أجل مد يد العون للمحتاجين، لافته إلى أنه أثناء زيارتها لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بولاية غازي عنتاب (جنوب)، أخبرها الموظفين بحاجتهم إلى موارد جديدة كي تمكنوا من دعم عدد أكبر من الناس.

وأعربت كييتا عن فخرها بتركيا، حيث ترى فيها قصة نجاح ونهضة ونمو اقتصادي رائعة، كما تتمتع بقطاع خاص ناجح جدا.

وحول تضامن تركيا مع الدول الإفريقية خلال فترة جائحة كورونا، قالت كييتا: " تركيا كانت من أوائل الدول التي أرسلت كمامات ومستلزمات طبية إلى الدول الإفريقية، فعندما سافرت من بلدي غينيا إلى نيويورك لتولي مهام وظيفتي الجديدة، كان معي فقط كمامات أرسلتها تركيا".

وأثناء الحديث عن الوضع الإنساني في أفغانستان، أكدت المسؤولة الأممية أنه الأولوية بالنسبة للمنظمة هناك، مشيرة إلى أنه لا يوجد تواصل مباشر بينها وبين إدارة حركة "طالبان، معللة ذلك بالقول بأنها مهمة المبعوث الأممي الخاص لأفغانستان، وأولية صندوق السكان في البلاد حاليا هي الوضع الإنساني.

وأوضحت بأن الصندوق الأممي تمكن من المحافظة على 172 مركزا صحيا مفتوحا في أفغانستان، أغلبها يقدم خدمات طبية للنساء، بالإضافة إلى 40 مركز حماية.