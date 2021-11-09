الهلال الأحمر التركي يدعو لإنقاذ مهاجرين على حدود بولندا وبيلاروسيا

دعا رئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق، الدول المجاورة لبولندا وبيلاروسيا إلى التضامن من أجل اتخاذ إجراءات وقائية وإنقاذ المهاجرين على الحدود بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع قنق، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الصليب الأحمر الروسي بافيل سافتشوك، بالعاصمة موسكو.

وقال قنق: "نحن بحاجة إلى تضامن دول الجوار، لأن جذور هذه الرحلة وأسبابها واضحة، يمكننا معا اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية وإنقاذ الأرواح قبل اقتراب فصل الشتاء".

وأشار إلى أن الهلال الأحمر التركي يقوم بالعديد من الأنشطة الإغاثية في مختلف المناطق وخاصة سوريا وأفغانستان.

وحول العلاقات مع روسيا، أوضح قنق أن هناك روابط تاريخية وقوية بين الهلال الأحمر التركي والصليب الأحمر الروسي، مضيفا "نرغب في تعزيز هذه العلاقات، والمنطقة بحاجة إلى تضامننا وأنشطتنا الدولية".

وذكر أن بيلاروسيا تواجه أوقاتا صعبة في قضية المهاجرين غير النظاميين، وأنه من الممكن التعاون مع روسيا في هذه المسألة.

وصباح الثلاثاء، أغلقت السلطات البولندية المعبر الحدودي مع بيلاروسيا في كوجنيتسا، لوقف تسلل اللاجئين.

ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.