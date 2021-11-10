أردوغان يشارك في مراسم إحياء ذكرى أتاتورك

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في مراسم إحياء الذكرى 83 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، عند ضريحه في العاصمة أنقرة.

وحضر المراسم إلى جانب أردوغان، وفد كبير من المسؤولين الأتراك، أبرزهم نائبه فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، وأعضاء الحكومة.

كما تضمن الوفد، رؤساء أحزاب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو، و"الحركة القومية" دولت باهتشلي، و"إيي" ميرال أكشينر، فضلا عن قادة أركان الجيش، وعدد آخر من المسؤولين.

ووضع أردوغان إكليلا من الزهور على شكل هلال ونجمة على ضريح أتاتورك، ومن ثم وقف وفد المسؤولين دقيقة صمت عند الساعة التاسعة و5 دقائق، وأنشدوا النشيد الوطني التركي.

وكتب أردوغان رسالة في سجل زوار الضريح، أكد فيها على استمرار سعي حكومته من أجل زيادة نمو وتنمية الجمهورية التركية وجعلها نجمة ساطعة في المنطقة والعالم.

وشدد على تحقيق الحكومات المتعاقبة نجاحات كبيرة في شتى المجالات، وخاصة التعليم والصحة والأمن والصناعة، ومضيها بخطى واثقة نحو أهدافها المنشودة لعام 2023.

وأضاف: "لن نسمح أبدًا لأي محاولة تستهدف النيل من وحدة بلادنا ووجود دولتنا ووحدة أمتنا النبيلة وقيمها العريقة".

وتوفي مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك، عند تمام الساعة 09:05 صباحا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1938، عن عمر ناهز 57 عاما.