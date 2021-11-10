السفير التركي في تونس يبحث مع رئيسة الحكومة علاقات التعاون بين البلدين

بحث السفير التركي لدى تونس شاغلار فهري شاكير ألب، مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، علاقات التعاون بين البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

جاء ذلك وفق بيان للسفارة التركية في تونس، مساء الثلاثاء، قالت فيه، إن "لقاء جمع (الثلاثاء) سفير تركيا بتونس مع رئيسة الحكومة، بمقر القصر الحكومي في القصبة".

وأضاف أنه "تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والصديقين على الصعيدين الثنائي والإقليمي".

وفي 29 سبتمبر/ أيلول كلف الرئيس قيس سعيّد، بودن بتشكيل الحكومة، كأول امرأة بتاريخ البلاد تتولى المنصب عقب إقالته حكومة هشام المشيشي ضمن إجراءات اتخذها في 25 يوليو/ تموز الماضي، تضمنت أيضا تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيا لمسار الثورة"، التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي (1987-