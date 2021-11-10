شنطوب يستقبل المشري في أنقرة

استقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، والوفد المرافق له، وبحثوا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى اللقاء في مبنى البرلمان بالعاصمة أنقرة، وتم خلاله التأكيد على متانة العلاقات بين الجانبين، وحرص تركيا على تحقيق السلام الدائم في ليبيا.

وقال شنطوب: "سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الليبيين وممثليهم الشرعيين، من أجل تحقيق السلام الدائم والازدهار في ليبيا".

وأوضح أن علاقات عميقة واستثنائية تربط بين تركيا وليبيا منذ أكثر من خمسة قرون.

وأضاف: "روابط الصداقة والأخوة القوية بيننا تستمد قوتها من تاريخنا المشترك، وجهودنا مستمرة لتحسين العلاقات بين نواب البلدين، وأبرز دليل لذلك تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الليبية".

وتابع: "ستواصل تركيا الوقوف إلى جانب ليبيا وشعبها، لسد جميع الاحتياجات في مختلف المجالات، كما كانت دائماً، كما سيستمر دعمنا لها في جميع المحافل الداخلية والدولية".

وأشار إلى استمرار التعاون بين البلدين في جميع الجوانب وعلى رأسها البنية التحتية، والتعليم، والأمن والدفاع، والتنمية، إضافةً إلى التبادل التجاري.

ولفت شنطوب في كلمته إلى أهمية إجراء انتخابات بطريقة حرة وذات مصداقية في ليبيا، ما يساهم في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه، شكر المشري الجانب التركي على حسن الاستقبال قائلاً: "تركيا بلدنا الثاني، ولا نشعر بالغربة عند وجودنا فيها".

وأشاد المشري بمواقف أنقرة الراسخة من دعم بلاده في مواجهة جميع التحديات والصعوبات.