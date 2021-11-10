مطار إسطنبول.. ضبط أجنبي مطلوبًا بتهمة الانتماء لـ "داعش"

ضبط الأمن التركي في "مطار إسطنبول الدولي" مواطنًا أجنبيًا مطلوبًا بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، أثناء محاولته دخول البلاد باستخدام جواز سفر مزور.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، إن فرقًا تابعة لمديرية أمن إسطنبول اشتبهت في مواطن عراقي يحمل اسم "ه. س. ق. غ" أثناء تدقيق جواز سفره في المطار يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت أن الفرق قامت بفحص بصمات المشتبه به ليتبين أنه مطلوب بتهمة الانتماء إلى "داعش" وأن اسمه الحقيقي "ش. ه. س. ر. ر".

وبحسب المصادر، أظهرت التحريات أن المذكور كان دخل تركيا عام 2018 بطريقة غير قانونية من ولاية هكّاري (جنوب شرقي)، وألقي القبض عليه وقتها في ولاية أضنة (جنوب) ثم جرى ترحيله إلى العراق.

وأشارت إلى استمرار التحقيقات حول وضع المشتبه به.