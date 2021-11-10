وزير البيئة التركي: سنواصل جهودنا لمكافحة تغير المناخ بكل عزيمة

أكد وزير البيئة والتطوير العمراني والمناخ التركي مراد قوروم، أن بلاده ستواصل جهودها بشأن مكافحة تغير المناخ بكل عزيمة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى في نطاق المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) المنعقد في مدينة غلاسكو باسكتلندا، والتي تستمر حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ولفت قوروم أنه يتعين على الدول التي تتحمل مسؤولية تاريخية في بروز المشاكل المؤدية إلى تغير المناخ، أن تضطلع بمسؤولياتها في مكافحة تغير المناخ بنفس الإخلاص مثلما تفعل تركيا.

وأشار إلى انضمام أنقرة لاتفاق باريس بشأن المناخ، وإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان للعالم هدف تركيا المتمثل في الوصول إلى مستوى "صافي صفر انبعاثات" بحلول 2053.

ونوه أن بلاده تأتي في المرتبة الأولى أوروبيا على صعيد أعمال التشجير في الأعوام الخمسة الأخيرة، والسادسة عالميا في هذا الإطار.

وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انطلقت في بمدينة غلاسكو الاسكتلندية، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 لتغير المناخ، بين الأطراف (دول، منظمات أممية، مؤسسات تعنى بالمناخ) لتسريع العمل نحو أهداف اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وضمن أهداف قمة "COP26"، تأمين صافي الصفر العالمي للانبعاثات بحلول منتصف القرن، والحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض بحد أقصى 1.5 درجة، مقارنة بـ 3.5 درجة متوقعة في ظل الانبعاثات الحالية.