إحصائية.. تركيا الأكثر بين الدول تأسيسا للشركات في أوزبكستان

أظهرت بيانات رسمية أن تركيا تصدرت قائمة البلدان الأكثر تأسيساً للشركات في أوزبكستان، خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي.

وبحسب معطيات لجنة الإحصاء الحكومية في أوزبكستان، فإن تركيا أسست 321 شركة في البلاد، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني-أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وحلّت روسيا في المركز الثاني بواقع 296 شركة، تلتها الصين بـ 219 شركة.

وتركزت الشركات الأجنبية خلال الفترة المذكورة، في العاصمة طشقند ومدن سمرقند، وسرهاندريا وفرغانيا.

وبحلول نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بلغ عدد الشركات الأجنبية في أوزبكستان، 13 ألفا و283، وفقاً للجنة الإحصاء.