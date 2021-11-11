"المصنع".. وثائقي تركي يكشف علاقة الاستخبارات الفرنسية بداعش

تستعد قنوات "تي آر تي خبر" و "تي آر تي وورلد" و "تي آر تي عربي" في 12-13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لعرض فيلم وثائقي بعنوان "المصنع"، يكشف العلاقة الوثيقة بين أجهزة الاستخبارات الفرنسية وتنظيم داعش الإرهابي.

وأُعد الفيلم على مدار عامين، وتم التحقق الدقيق لأكثر من نصف مليون وثيقة، ويظهر الفيلم تعاون شركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الأسمنت في سوريا مع التنظيمات الإرهابية الخاضعة لسيطرة أجهزة الاستخبارات الفرنسية، وتحويل عشرات ملايين الدولارات لها، لا سيما "داعش" و"بي كا كا" الإرهابيين.

كما يسلط الضوء على النقاط المظلمة في الحرب السورية، ومن الذي وجه باتخاذ عملاق الأسمنت الفرنسي "لافارج" قرار بقائه في سوريا، وكيف يتم نقل أموال الاتحاد الاوروبي بعلم وموافقة أجهزة الاستخبارات الفرنسية إلى التنظيميين الإرهابيين "داعش" و"بي كا كا"."

ويتناول أيضا بالتفصيل الخطوات التي اتخذها السياسيون، وأجهزة الاستخبارات الفرنسية لإنقاذ شركة "لافارج" من التحقيق القضائي والإداري.

ويتضمن الوثائقي مقابلات مع مسؤولين فرنسيين، إلى جانب ضحايا هجمات باريس التي وقعت في 13-14 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.

ويكشف العمل علم العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، ليس فقط في أجهزة الاستخبارات، بل في العديد من مؤسسات الدولة الفرنسية، لا سيما وزارتي المالية والاقتصاد، بتمويل التنظيمات الإرهابية في سوريا عن طريق شركة "لافارج" بين عامي 2012-2016.

ويثبت من خلال مذكرات دبلوماسية، علم إيمانويل ماكرون الذي كان يدير مهام وزارة الاقتصاد آنذاك، بعمليات التمويل المذكورة.

الوثائقي الذي يحكي قصة عملية استخباراتية فرنسية فاشلة، سيعرض على قناة "تي آر تي عربي" في تمام الساعة 23.00 يومي 12-13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اللذين يصادفان الذكرى السنوية السادسة لهجمات باريس.