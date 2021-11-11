تركيا تواصل ترحيل 45 أجنبيا لمشاركتهم منشورات "استفزازية"

تتواصل إجراءات ترحيل 45 أجنبيا من تركيا، على خلفية مشاركتهم منشورات "استفزازية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب معلومات من رئاسة إدارة الهجرة، الخميس، أحيل الأشخاص الـ 45 إلى مراكز الترحيل إثر اتخاذ الإجراءات القضائية.

ولا تزال الإجراءات متواصلة بحق الأجانب المذكورين الذين يخضعون للمراقبة الإدارية في مراكز الترحيل.

وقبل أسابيع، قام بعض الأجانب بنشر صور "موز" على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لمواطن تركي في مقابلة، لتبدأ رئاسة إدارة الهجرة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه المنشورات الاستفزازية.